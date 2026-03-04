Minorenne sequestrato e rapinato Aguzzini poco più che diciottenni | identificati finiscono in carcere

Un minorenne è stato sequestrato e rapinato da tre giovani poco più che diciottenni. I tre aggressori sono stati identificati e sono stati arrestati, ora si trovano in carcere. La vittima è stata fermata per strada e circondata rapidamente dai rapinatori, che sono riusciti a isolare il ragazzo in pochi istanti.

Un ragazzo minorenne fermato per strada da tre maranza, circondato come una preda, isolato in pochi secondi. Tre contro uno. Un coltello puntato addosso, le minacce, poi la spinta dentro un’auto. Da Ferno a Buscate in un viaggio carico di terrore. È un racconto che mette i brividi quello ricostruito dagli investigatori, accaduto lo scorso ottobre. Un’ora di violenza pura. Un’ora in cui il ragazzo sarebbe stato in balia di tre giovani poco più che diciottenni, determinati, spietati, capaci di trascinarlo in un vecchio capannone isolato per consumare l’aggressione lontano da occhi indiscreti. Secondo l’accusa, una volta arrivati a Buscate, la brutalità sarebbe esplosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

