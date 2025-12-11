Anziano aggredito e rapinato nel sottopasso ricordava gli aguzzini ora sono in carcere

Un anziano è stato aggredito e rapinato nel sottopasso di Mestre durante un gelido giorno di gennaio. Due uomini avevano trattenuto il malcapitato da entrambe le parti, causandogli paura e danni fisici. Ora, dopo le indagini, gli aggressori sono stati identificati e sono in carcere.

In due avevano trattenuto da una parte e dall'altra un signore in bicicletta che poteva avere l'età dei loro nonni, spaventandolo a morte e facendogli del male nel sottopasso di Mestre, durante un giorno gelido di gennaio. L'avevano buttato a terra con strattoni e spinte per prendergli un po' di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Sottopasso Galleana, anziano ciclista aggredito e rapinato da due giovani

