Non si fermano al posto di blocco e travolgono un' altra auto famiglia sterminata a Roma

Tre uomini sudamericani sono stati fermati dalla polizia dopo aver travolto un'auto al quartiere Quarticciolo di Roma. L'incidente ha causato la morte di un padre, di una madre e di un bambino, tutti a bordo dell'auto colpita. I tre sono stati arrestati poco dopo aver ignorato un posto di blocco e aver causato lo scontro fatale.

Ennesimo episodio di violazione del posto di blocco e questa volta si è concluso in tragedia. È accaduto a Roma, nel quartiere Quarticciolo (periferia est), nella serata del 1° marzo. Tre sudamericani a bordo di una Toyota Yaris non si sono fermati all'alt di una pattuglia della Polizia, dandosi quindi alla fuga. La Volante ha inseguito i malviventi, per un breve tratto si è aggiunta anche una pattuglia dei Carabinieri. All'altezza di via Collanina il veicolo in fuga ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiavano tre persone: padre, madre e figlio. Tutti deceduti. I fuggitivi sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma, i responsabili sono accusati di omicidio stradaleROMA Tre cittadini di origini sudamericane sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso d ... lanuovasardegna.it

Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 2 morti e un feritoNon si sono fermati a un controllo della Polizia e mentre fuggivano hanno provocato un incidente in cui sono morte due persone mentre un'altra è rimasta ferita. E' accaduto a Roma, in via ... virgilio.it

L’inseguimento a tutta velocità per le strade di Roma e poi lo schianto in via Collatina contro una Punto che stava riportando a casa una famiglia romana facebook

