Non si fermano al posto di blocco e travolgono un' altra auto famiglia sterminata a Roma

Da gazzetta.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre uomini sudamericani sono stati fermati dalla polizia dopo aver travolto un'auto al quartiere Quarticciolo di Roma. L'incidente ha causato la morte di un padre, di una madre e di un bambino, tutti a bordo dell'auto colpita. I tre sono stati arrestati poco dopo aver ignorato un posto di blocco e aver causato lo scontro fatale.

Ennesimo episodio di violazione del posto di blocco e questa volta si è concluso in tragedia. È accaduto a Roma, nel quartiere Quarticciolo (periferia est), nella serata del 1° marzo. Tre sudamericani a bordo di una Toyota Yaris non si sono fermati all'alt di una pattuglia della Polizia, dandosi quindi alla fuga. La Volante ha inseguito i malviventi, per un breve tratto si è aggiunta anche una pattuglia dei Carabinieri. All'altezza di via Collanina il veicolo in fuga ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiavano tre persone: padre, madre e figlio. Tutti deceduti. I fuggitivi sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

non si fermano al posto di blocco e travolgono un altra auto famiglia sterminata a roma
© Gazzetta.it - Non si fermano al posto di blocco e travolgono un'altra auto, famiglia sterminata a Roma

Incidente all'ex Silvanetta, paura per cinque ragazzi in Mercedes che non si fermano a un posto di bloccoPoteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente avvenuto nella notte in via Gramsci a Milazzo.

Verderio, non si fermano all’alt e forzano posto di blocco: fermati tre presunti scassinatoriVerderio (Lecco), 31 gennaio 2026 – Scene da film sulle strade della Brianza, ma non è una finta.

Una raccolta di contenuti su Roma.

Temi più discussi: Roma, ladri si schiantano contro un’auto in un inseguimento con la polizia: morti padre, madre e figlio; Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 2 morti e un ferito; Scontro frontale in fuga dalla polizia, uccisa una famiglia di tre persone; Non si fermano all’alt della polizia, invadono la corsia opposta e uccidono padre, madre e figlio.

roma non si fermano alRoma, i responsabili sono accusati di omicidio stradaleROMA Tre cittadini di origini sudamericane sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso d ... lanuovasardegna.it

Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 2 morti e un feritoNon si sono fermati a un controllo della Polizia e mentre fuggivano hanno provocato un incidente in cui sono morte due persone mentre un'altra è rimasta ferita. E' accaduto a Roma, in via ... virgilio.it

Digita per trovare news e video correlati.