Forza il posto di blocco e aggredisce i Carabinieri In casa nascondeva munizioni da guerra

Un controllo dei Carabinieri a Frosinone è finito con l’arresto di un uomo di 51 anni, accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Durante l’intervento, l’individuo ha forzato il posto di blocco e aggredito i militari, nascondendo in casa munizioni da guerra. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi efficaci per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme.

Un controllo stradale degenerato in violenza si è concluso con l'arresto di un 51enne di Frosinone, accusato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e detenzione abusiva di munizionamento da guerra. L’episodio è avvenuto nella notte del 14 gennaio, durante un servizio di perlustrazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

