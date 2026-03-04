Minorenne aggredito a Lanciano Bendotti | Bisogna investire sulle politiche sociali

A Lanciano un minorenne è stato aggredito, suscitando attenzione sulla sicurezza e il benessere dei giovani nel territorio. Un rappresentante ha affermato che, oltre ai controlli e alle misure di sicurezza urbana, è necessario investire anche nelle politiche sociali per affrontare la violenza. La notizia richiama l’attenzione sulla prevenzione e sulla tutela dei minori nel contesto locale.

La consigliera comunale di opposizione interviene dopo i recenti fatti di cronaca: "La risposta non può essere solo repressiva, la sicurezza è il risultato di una rete che funziona" Non solo controlli e misure di sicurezza urbana, per contrastare la violenza occorre investire anche nelle politiche sociali. È quello che afferma la consigliera comunale di opposizione Dora Anna Bendotti (Lanciano in Comune). "Dagli ultimissimi fatti avvenuti in centro, fino agli episodi nelle zone periferiche, la nostra città sta vivendo un momento che non può essere ignorato – afferma Bendotti, che è stata assessore alle politiche sociali - È importante affrontare la questione con lucidità e responsabilità.