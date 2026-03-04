Minorenne aggredito a Lanciano Marongiu | Dal sindaco basta slogan e attacchi all' opposizione

A Lanciano, durante la movida del 28 febbraio, un quindicenne è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di ragazzi, che lo hanno colpito con calci e pugni. La notizia ha suscitato reazioni tra cittadini e autorità locali, mentre il sindaco ha commentato la vicenda criticando il tono degli attacchi dell'opposizione e chiedendo di superare gli slogan.

A Lanciano si accende il dibattito dopo il grave fatto di cronaca avvenuto sabato 28 febbraio durante la movida giovanile, quando un quindicenne è stato aggredito a calci e pugni dal branco. Sul caso, e in generale sulla sicurezza in città, interviene il consigliere comunale di opposizione Leo Marongiu. “Il grave caso di bullismo giovanile in centro città rappresenta un boomerang sulle dichiarazioni affrettate e inopportune rilasciate pochi giorni fa dal sindaco Filippo Paolini – afferma Marongiu - Sarebbe necessario che l'amministrazione comunale, invece di rispondere all'opposizione che ha mantenuto un profilo molto istituzionale da sempre sul tema sicurezza, si concentrasse sugli strumenti a disposizione per garantire la convivenza civile nei luoghi della città dove più spesso si concentrano le frequentazioni giovanili. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Minorenne aggredito a Lanciano, Ascom Abruzzo chiede maggiore presidio serale nelle zone del centroAscom Abruzzo esprime forte preoccupazione per quanto accaduto sabato sera in centro a Lanciano, dove un adolescente è stato aggredito da un gruppo... Nigeria: Usa lanciano raid di Natale contro l’Isis. Trump: “Basta attacchi ai cristiani”Le autorità della Nigeria hanno rivendicato che c’è stata una collaborazione con gli Usa, a cui hanno fornito informazioni di intelligence. Una raccolta di contenuti su Minorenne aggredito. Discussioni sull' argomento Movida violenta a Lanciano: quindicenne aggredito a calci e pugni dal branco; Minorenne aggredito a Lanciano, Ascom Abruzzo chiede maggiore presidio serale nelle zone del centro; Lanciano, 15enne aggredito al Parco Villa delle Rose. Minorenne aggredito a Lanciano, Ascom Abruzzo chiede maggiore presidio serale nelle zone del centro x.com Il minorenne è stato portato in un parcheggio e aggredito, poi è riuscito a scappare facebook