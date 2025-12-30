Colpito da infarto in un panificio in centro | 76enne ricoverato in gravi condizioni

Questa mattina a Ercolano, un uomo di 76 anni è stato colto da un infarto nel panificio di via Falanga. Immediati i soccorsi, il paziente è stato ricoverato in condizioni gravi. L’incidente evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo in caso di emergenze cardiache. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’evento.

