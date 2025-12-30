Colpito da infarto in un panificio in centro | 76enne ricoverato in gravi condizioni
Questa mattina a Ercolano, un uomo di 76 anni è stato colto da un infarto nel panificio di via Falanga. Immediati i soccorsi, il paziente è stato ricoverato in condizioni gravi. L’incidente evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo in caso di emergenze cardiache. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’evento.
Paura questa mattina a Ercolano, dove - intorno alle 10 - un uomo è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava in un panificio di via Falanga. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta una squadra del 118. All’arrivo dei soccorsi, il paziente di 76 anni è stato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara un cacciatore ferito da un cinghiale
Leggi anche: Donna muore e il marito ricoverato in gravi condizioni ad Arezzo, ipotesi avvelenamento da pesticidi
Articolo Il Gazzettino L'uomo è stato improvvisamente colpito da un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. 59 anni, Michele Dall'Acqua, viveva a Oderzo. https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/michele_dall_acqua_morto_giro_bici_natale_stanco - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.