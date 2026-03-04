Minerva | nuovo singolo Warwin Romance tra prog e pop

La band Minerva, proveniente dalla provincia di Varese e attiva tra Castronno e Como, si prepara a lanciare un nuovo singolo intitolato Warwin Romance, che unisce elementi di prog e pop. Il brano rappresenta un ulteriore passo nel percorso musicale del gruppo, che si distingue per la capacità di mescolare generi e stili. La pubblicazione è prevista a breve.

La band Minerva, originaria della provincia di Varese e attiva tra Castronno e Como, sta per presentare un nuovo capitolo musicale. In programma per il 6 marzo c’è l’uscita del singolo Warwin Romance, primo estratto da un EP di cinque brani che fonde suoni progressive con l’immediatezza del pop. La notizia arriva dopo una puntata speciale della trasmissione radiofonica condotta da Adelia Brigo, dove due componenti del gruppo hanno raccontato la genesi del progetto. L’incontro in studio ha permesso di delineare un percorso artistico nato dalla volontà di rifondare una formazione dopo lo scioglimento di un precedente gruppo. Federico Cirilli e Oscar Pozzi hanno illustrato come la collaborazione si sia consolidata nel tempo, portando alla creazione di un suono unico che mescola complessità ritmica e melodie orecchiabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

