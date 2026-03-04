Milik festeggia il rientro in gruppo | A volte il percorso è difficile Ora apprezzo di più ciò che amo – FOTO

L'attaccante della Juventus ha condiviso sui social il suo ritorno in allenamento di gruppo dopo un periodo di assenza. Nelle sue parole ha spiegato come, durante il percorso di recupero, abbia imparato a valorizzare di più le cose che ama. La foto pubblicata mostra il giocatore sorridente e in buona forma, mentre partecipa alla sessione di allenamento con i compagni.

Kolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione. L’indiscrezione Mateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve, addio in estate? Le possibilità di rinnovo del serbo e il piano del club bianconero per il giocatore Sorloth Juventus, l’attaccante norvegese resta nel mirino dei bianconeri. L’ostacolo per portarlo alla corte di Spalletti Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milik festeggia il rientro in gruppo: «A volte il percorso è difficile. Ora apprezzo di più ciò che amo» – FOTO Pinsoglio festeggia il rientro in gruppo: «Finalmente!». Il messaggio del portiere dopo il lungo stop – FOTOdi Redazione JuventusNews24Pinsoglio festeggia il rientro in gruppo: «Finalmente!». “Non vedo l’ora di tornare a fare ciò che amo”: Simonetti non si abbatte e ringrazia per il sostegnoC’è ottimismo e voglia di tornare in campo il prima possibile nelle parole di Pierluigi Simonetti che ha affidato ad Instagram uno scatto dalla...