Pinsoglio festeggia il rientro in gruppo | Finalmente! Il messaggio del portiere dopo il lungo stop – FOTO

Il portiere Pinsoglio ha condiviso con entusiasmo il suo ritorno in gruppo dopo un periodo di assenza causato da un infortunio. Con un semplice ma significativo “Finalmente!”, ha espresso la soddisfazione per aver superato le difficoltà e essere di nuovo parte del team. Un momento importante che segna un passo avanti nel percorso di recupero e ripresa dell’attività agonistica.

Pinsoglio festeggia il rientro in gruppo: «Finalmente!». Il messaggio del portiere dopo il lungo stop a causa dell'infortunio. Carlo Pinsoglio ha finalmente completato il suo percorso di recupero, tornando ad allenarsi stabilmente con il resto del gruppo. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, il terzo portiere della Juventus ha manifestato il proprio entusiasmo per il rientro in campo, un traguardo atteso che gli permetterà di essere regolarmente a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Lecce. L'infortunio e il lungo stop. L'estremo difensore bianconero era lontano dal terreno di gioco dallo scorso ottobre, a causa di un infortunio muscolare piuttosto serio occorso durante una sessione di allenamento alla Continassa.

