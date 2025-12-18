Milano-Mortara la peggiore | È un tormento

La linea ferroviaria Milano-Mortara, che ogni giorno collega oltre 20.000 pendolari, si conferma tra le peggiori del Paese, come evidenziato dal rapporto

VIGEVANO (Pavia) I pendolari che ogni giorno se ne servono lo sanno bene. Ma adesso è anche "certificato" dal rapporto " Pendolaria " di Legambiente: la linea ferroviaria Milano-Mortara, che ogni giorno muove oltre 20mila viaggiatori, è una delle peggiori tratte di tutto il Paese. Figura nello stesso elenco della Roma Nord-Viterbo (5mila corse soppresse nel 2024) e della Catania-Caltagirone-Gela nella quale il segmento che collega Caltagirone-Niscemi-Gela è inattivo da poco meno di 14 anni. Non esattamente qualcosa di cui essere fieri nei giorni nei quali si è "salutata" la stazione milanese di Porta Genova, capolinea storico, oggi sostituita da Rogoredo che ha aggiunto a quella di San Cristoforo le fermate di Romolo, Tibaldi e Porta Romana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La linea ferroviaria Milano-Mortara resta la tratta peggiore della Lombardia secondo il Report Pendolaria 2025.

