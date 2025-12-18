Milano-Mortara la peggiore | È un tormento
La linea ferroviaria Milano-Mortara, che ogni giorno collega oltre 20.000 pendolari, si conferma tra le peggiori del Paese, come evidenziato dal rapporto
VIGEVANO (Pavia) I pendolari che ogni giorno se ne servono lo sanno bene. Ma adesso è anche "certificato" dal rapporto " Pendolaria " di Legambiente: la linea ferroviaria Milano-Mortara, che ogni giorno muove oltre 20mila viaggiatori, è una delle peggiori tratte di tutto il Paese. Figura nello stesso elenco della Roma Nord-Viterbo (5mila corse soppresse nel 2024) e della Catania-Caltagirone-Gela nella quale il segmento che collega Caltagirone-Niscemi-Gela è inattivo da poco meno di 14 anni. Non esattamente qualcosa di cui essere fieri nei giorni nei quali si è "salutata" la stazione milanese di Porta Genova, capolinea storico, oggi sostituita da Rogoredo che ha aggiunto a quella di San Cristoforo le fermate di Romolo, Tibaldi e Porta Romana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Milano-Mortara ad agosto sotto lo standard
Leggi anche: Metro M2 di Milano chiusa tra Famagosta e Assago, in servizio i bus sostitutivi: cosa sta succedendo
La linea ferroviaria Milano-Mortara resta la tratta peggiore della Lombardia secondo il Report Pendolaria 2025.
Milano-Mortara la peggiore: "È un tormento" - VIGEVANO (Pavia) I pendolari che ogni giorno se ne servono lo sanno bene. ilgiorno.it
Ecco la ferrovia peggiore d’Italia: così la freccia delle risaie s’è impantanata - Nell’attesa di accogliere i pendolari di Abbiategrasso – dove si metteranno che già siamo ai posti in piedi? repubblica.it
Vulcano Tonga lo tsunami ripreso in mare aperto
Dal rapporto Legambiente la peggiore linea ferroviaria è la Milano-Mortara-Alessandria. Ma l’associazione ambientalista punta il dito contro le 5 linee per le quali non si trovano i quasi 5 miliardi di investimento necessari mentre i fondi vengono ‘drenati’ da aut - facebook.com facebook
Gr640.121+Gr625.017 special train Milano Porta Genova-Mortara / Mirko Destefani x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.