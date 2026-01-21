Supermercato Interspar chiesto confronto con l' azienda per evitare la chiusura

Il supermercato Interspar di Viale Aldo Moro a Brindisi sta affrontando una possibile chiusura, suscitando preoccupazioni tra la comunità locale. In risposta, l’azienda è stata invitata a un confronto, nell’ambito delle iniziative volte a trovare soluzioni condivise. La vicenda evidenzia l’importanza di dialogo e collaborazione tra le parti coinvolte per tutelare i servizi essenziali per i cittadini.

BRINDISI - Sulla vicenda della petizione popolare contro la chiusura del supermercato Interspar di Viale Aldo Moro, si registra l'intervento di Mario Borromeo, presidente della commissione consiliare Attività Produttive del Comune di Brindisi. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia ha.🔗 Leggi su Brindisireport.it Petizione contro chiusura dell'Interspar: "Presidio fondamentale per la comunità"Una petizione è stata avviata per opporsi alla possibile chiusura dell'Interspar di Brindisi, considerato un presidio importante per la comunità locale. Leggi anche: Scuola Manzoni verso la chiusura? La Flc Cgil: "Mancato confronto con famiglie e docenti" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Supermercato Interspar, chiesto confronto con l'azienda per evitare la chiusuraMario Borromeo, presidente commissione Attività Produttive: La mobilitazione merita ascolto, preoccupato in modo particolare per il possibile impatto occupazionale ... brindisireport.it

