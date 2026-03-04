Milano e lo spreco da €27mln per doppio rifacimento pavé da via Torino a Bramante inclusa Correnti e Porta Ticinese 9 mesi di blocco

A Milano, un investimento di 27 milioni di euro è stato destinato al rifacimento del pavé tra via Torino e Bramante, includendo Correnti e Porta Ticinese. Il lavori, che prevedono un doppio intervento, comporteranno un blocco delle strade per circa nove mesi. L’intervento prenderà il via il 4 marzo da via Bramante e proseguirà dal 9 marzo lungo l’asse tra via Torino e via Cesare Correnti.

Il maxi intervento scatterà ufficialmente il 4 marzo da via Bramante, mentre dal 9 marzo toccherà all'asse via Torino–via Cesare Correnti. I lavori andranno avanti per oltre 6 mesi, con riapertura parziale a metà settembre e conclusione definitiva entro ottobre Milano si prepara all'ennesimo. Rifacimento dei binari: da marzo cinque mesi di lavori nelle vie Bramante, Torino e Correnti. Pesanti modifiche alla viabilitàMilano, 20 febbraio 2026 – Sostituzione dei binari e rifacimento delle sedi stradali: Milano si prepara ad accogliere due grandi interventi di...