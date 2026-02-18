Si maschera da Jocker e rapina giovani a colpi di spranga | 24enne arrestato in Porta Ticinese a Milano

Un giovane di 24 anni, vestito da Joker, ha rapinato due persone nel quartiere Porta Ticinese a Milano. Armato di una spranga, ha avvicinato le vittime e le ha minacciate per ottenere denaro e oggetti di valore. La scena si è svolta davanti a un bar, attirando l'attenzione dei passanti. La polizia è intervenuta dopo alcune segnalazioni e lo ha fermato poco dopo. L’uomo è stato portato in caserma, dove si trova ora in attesa di processo. La sua maschera ha reso più difficile l’identificazione.

Un ragazzo di 24 anni, mascherato da Joker, è stato arrestato per aver rapinato e tentato di rapinare diverse persone nel pomeriggio di ieri a Milano. Le colpiva con una spranga per farsi consegnare tutto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

