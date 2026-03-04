Milano Cortina 2026 la Fiamma Paralimpica alla Cerimonia di Unione | evento dall’alto valore simbolico

A Milano e Cortina, durante la cerimonia di unione, si è svolta la presentazione della Fiamma Paralimpica, evento che ha suscitato grande attenzione tra il pubblico presente. La Fiamma è stata accesa in un momento simbolico che ha coinvolto atleti, rappresentanti istituzionali e pubblico, sottolineando l'importanza della manifestazione in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026.

MilanoCortina – Il Viaggio della Fiamma Paralimpica ha vissuto uno dei suoi momenti più intensi e simbolici con la Cerimonia di Unione andata in scena a Cortina d'Ampezzo, dove le cinque Fiamme accese nei Flame Festival dei giorni scorsi si sono riunite per dare vita a un'unica Fiamma Paralimpica in vista dell'imminente apertura dei Giochi. Accesa il 24 febbraio a Stoke Mandeville, nel Regno Unito (leggi qui), culla spirituale del Movimento Paralimpico, la Fiamma è arrivata in Italia e ha animato il Paese attraverso cinque Flame Festival organizzati nelle città di Torino, Milano, Bolzano, Trento e Trieste. Parallelamente, quattro Flame Visit si sono svolti a Roma, Bari, Napoli e Bologna, realizzati con il contributo di Allianz, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026.