Milano Cortina 2026 accesa a Stoke Mandeville la Fiamma Paralimpica

Partito il percorso di 11 giorni nel Nord Italia fino alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi, a Verona, il 6 marzo La Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 è stata accesa (24 febbraio) a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, luogo di nascita spirituale del Movimento Paralimpico. La cerimonia di accensione, sostenuta dal partner assicurativo ufficiale dei Movimenti Paralimpico e Olimpico, segna l’inizio simbolico del viaggio di 11 giorni della Fiamma dal Regno Unito all’Italia, che culminerà con la Cerimonia di Apertura il 6 marzo presso l’iconica Arena di Verona. La tre volte atleta paralimpica britannica e vincitrice di quattro medaglie nel para sci alpino Millie Knight, insieme a Andrea Macrì, quattro volte atleta paralimpico e vice-capitano della squadra italiana di para ice hockey, hanno acceso la Fiamma Paralimpica davanti a un pubblico di 200 invitati. L’evento è stato presentato da Dame Sarah Storey, l’atleta paralimpica britannica più decorata di sempre e conduttrice di Channel 4 per Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

