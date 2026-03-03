Milan Scaroni | Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa Lo facciamo insieme all’Inter perché …

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato in un’intervista a ‘DAZN’ riguardo al progetto del nuovo stadio di Milano, che sarà costruito in collaborazione con l’Inter. Ha affermato che il nuovo impianto sarà il più bello d’Europa e ha fornito dettagli sull’accordo tra le due società. La discussione si è concentrata esclusivamente sul progetto, senza entrare in altri aspetti o motivazioni.

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'DAZN' in cui ha parlato del progetto per la realizzazione del nuovo stadio in zona San Siro, condiviso con l'Inter. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Milan, Scaroni: "Tutti affezionati a San Siro. Ma con un nuovo stadio." Su San Siro: "Cosa funziona a San Siro? Funziona davvero che siamo affezionati tutti e che si vedono bene le partite, su questo non c'è dubbio. Tutto il resto non funzionava: non funziona l'accessibilità, la sostenibilità, gli spazi dedicati, il comfort, la sicurezza, non funzionano tante cose che gli stadi moderni invece consentono di avere, oltre a vedere bene le partite".