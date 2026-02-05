Calciomercato Milan Sabatini svela | Quel giocatore doveva andare via ma Allegri e Tare hanno detto no

Il direttore sportivo Sabatini rivela che un giocatore del Milan doveva lasciare la squadra, ma sia Allegri che Tare hanno deciso di tenerlo. La decisione sorprende, considerando le voci di mercato che circolavano nelle ultime settimane. Ora si attende di capire quale sarà il futuro di quel giocatore e come questa scelta influenzerà il resto della stagione.

Il Milan già pensa all’estate.

