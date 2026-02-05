Sabatini | Allegri e Tare hanno bloccato la cessione di quel giocatore del Milan

Sabatini svela che Allegri e Tare hanno impedito la cessione di un giocatore del Milan. La vicenda riguarda la volontà di alcuni dirigenti di vendere, ma alla fine hanno deciso di bloccare tutto. La situazione ha creato tensione tra le parti, con il club che ora potrebbe ripensarci. La decisione si è fatta più chiara dopo le parole di Sabatini, che ha confermato il ruolo di Allegri e Tare nel mantenere il giocatore in rosa.

Un’analisi recente mette in luce la rinascita di Christopher Nkunku con la maglia del Milan, evidenziando come la fiducia ricevuta dall’allenatore e le dinamiche di mercato abbiano influenzato le sue prestazioni. L’evoluzione di gioco dell’attaccante ha aperto una fase decisiva, consolidando la sua importanza all’interno della squadra. La progressione di Nkunku ha coinciso con una stabilità tattica e una crescita di rendimento che hanno rinvigorito l’assetto offensivo del club. Le sue prestazioni di alto livello hanno rafforzato la percezione della sua utilità all’interno del reparto avanzato e hanno supportato la fiducia del gruppo nelle proprie possibilità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il direttore sportivo Sabatini rivela che un giocatore del Milan doveva lasciare la squadra, ma sia Allegri che Tare hanno deciso di tenerlo.

