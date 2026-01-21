Milan Leao cambia marcia | ora in rossonero può brillare

Rafael Leao, talento del Milan, sta mostrando una nuova maturità nel suo approccio. Dopo un periodo di adattamento, sembra aver trovato la giusta mentalità per esprimere al meglio le sue qualità. Questo cambiamento potrebbe rappresentare un passo importante nel suo percorso con il club, offrendo maggiori possibilità di incidere nelle partite e contribuire ai successi del Milan.

Rafael Leao resta sempre un giocatore fuori dagli schemi: curioso ma distaccato al tempo stesso. Se la domenica scende in campo con il Milan per giocare a San Siro, il lunedì partecipa ad un evento di moda con l'amico e collega Moise Kean. L'apparenza, però, inganna: se Leao da fuori sembra pensare troppo ad altro, dentro la storia è diversa. Il calciatore portoghese è molto legato al Milan e, con Massimiliano Allegri alla guida, il calciatore sembra aver cambiato proprio marcia: la sua professionalità e attaccamento alla maglia non possono più essere messe in discussione. L'esempio più recente è legato ai giorni di riposo concessi da Allegri: dopo la vittoria contro il Lecce, il Mister aveva concesso ben due giorni liberi, con gli allenamenti sarebbero ripresi questa mattina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

#leao fa imbestialire i #milanisti clamoroso gol sbagliato in #juventus #milan

