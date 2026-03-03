Albertini | Sto con Leao ha parlato da veterano In un derby porti in campo la storia del club

Durante la settimana che anticipa il derby con l'Inter, un ex giocatore del Milan ha dichiarato di sostenere Leao, sottolineando che ha parlato da veterano e che in un derby si porta in campo la storia del club. Ha anche commentato la corsa scudetto, affermando che nel calcio mai dire mai. Le sue parole si sono fatte sentire in vista della partita.

Il derby, per Demetrio Albertini, è da sempre questione di rigore. E non solamente perché, centrocampista del Milan, segnò ben due volte dal dischetto a Gianluca Pagliuca, portiere dell’Inter sul finire degli anni Novanta. Qui, più che di campo, parliamo quasi di religione “calcistica”. "No, non è mai una partita come le altre - spiega Albertini, nato e cresciuto con i colori rossoneri nel cuore -. In palio ci sono sempre tre punti, ma dietro c’è molto più: tradizione, orgoglio, sentimento". Ha ragione Leao, dunque, a parlare di "questione di vita o morte" e di prendere il derby "sul personale"? "Ai miei tempi non c’era nemmeno bisogno di certi richiami. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

