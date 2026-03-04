Milan i numeri parlano chiaro | Pavlovic e Leao hanno già fatto meglio dell’anno scorso

Nella partita tra Cremonese e Milan, i gol di Pavlovic e Leao hanno deciso il risultato. I due calciatori rossoneri hanno già raggiunto prestazioni migliori rispetto all’intera stagione precedente, evidenziando un miglioramento nei loro numeri personali. La gara si è conclusa con questa vittoria, confermando il contributo di Pavlovic e Leao alla squadra.

Nel weekend di Serie A appena concluso, il Milan di Massimiliano Allegri si è subito rialzato dopo la brutta sconfitta di 'San Siro' contro il Parma di Carlos Cuesta. I rossoneri sono scesi in campo domenica alle ore 12:30 allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona per affrontare la formazione guidata dal tecnico Davide Nicola. I rossoneri, dopo 33 anni, sono tornati alla vittoria in questo stadio che era diventato quasi un tabù per le reti segnate. Prima di domenica, il gol allo 'Zini' mancava proprio dall'ultimo successo datato 26 settembre 1993. Nell'ultimo match contro la Cremonese, invece, i gol segnati sono stati due e sono arrivati entrambi nel finale di gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

