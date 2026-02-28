Domenica alle 12:30 il Milan affronta la Cremonese allo stadio Zini con l'obiettivo di ottenere una vittoria che manca da 33 anni contro questa squadra. I rossoneri cercano di interrompere questa lunga serie negativa, mentre la Cremonese si prepara a disputare una partita importante in casa. La sfida si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti, senza altri eventi programmati nelle due ore precedenti.

Tabù Cremonese per il Milan? Potrebbe essere. Questo è quello che emerge dai dati delle ultime sfide tra i rossoneri e i grigiorossi. Archiviata la brutta sconfitta di 'San Siro' contro il Parma di Carlos Cuesta, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per la prossima gara di campionato contro la Cremonese di Davide Nicola. La gara valida per la 27^ giornata di Serie A è in programma domenica 1 marzo alle ore 12:30 dallo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona. Oltre a ritrovare la vittoria che manca da due gare, i rossoneri devono sfatare un dato preoccupante. In Serie A, in casa della Cremonese, il Milan non vince da 33 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Cremonese-Milan, rossoneri alla ricerca di una vittoria per sfatare un tabù che dura da 33 anni

