Milan Faccioli firma il suo primo contratto da professionista | blindato un talento del vivaio rossonero
Il Milan annuncia la firma del primo contratto professionale di Pietro Faccioli, portiere nato nel 2009 e cresciuto nelle giovanili del club. Il giovane talento del vivaio rossonero ha sottoscritto un accordo che lo lega alla società, consolidando la sua posizione nel settore giovanile. La firma rappresenta un passo importante nella carriera del portiere, che continuerà a svilupparsi all’interno del club.
Il Milan continua a investire sul proprio vivaio e a blindare i talenti cresciuti all’interno del settore giovanile rossonero. Nella strategia del club, la valorizzazione dei profili più promettenti rappresenta un tassello centrale del progetto tecnico, con l’obiettivo di costruire in casa i protagonisti del futuro. In quest’ottica arriva un’altra firma significativa, che certifica il percorso di crescita di uno dei giovani più interessanti del panorama rossonero. Come reso noto dal club attraverso un comunicato ufficiale, Pietro Faccioli ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il portiere classe 2009, cresciuto nelle giovanili rossonere, si aggregherà a Milan Futuro per il resto della stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
