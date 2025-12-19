Milan Futuro Cullotta ha firmato il suo primo contratto da professionista | l’annuncio del club rossonero

Il Milan Futuro celebra un nuovo traguardo: Andrea Cullotta, talento classe 2008, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Un passo importante nel percorso di crescita del giovane calciatore, che da oggi entra ufficialmente a far parte del mondo rossonero, rafforzando il vivaio e la speranza di un domani ancora più brillante per il club.

Il club rossonero annuncia il primo contratto da professionista di Andrea Cullotta. Da oggi, il classe 2008 verrà aggregato al Milan Futuro. Ecco l'annuncio del club rossonero. AC Milan comunica che Andrea Cullotta ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Andrea Cullotta ha firmato il suo primo contratto da professionista - Sui propri canali ufficiali il Milan ha comunicato che uno dei prospetti più interessanti dell'intero progetto Milan Futuro, Andrea Cullotta, ha firmato il suo primo contratto ... milannews.it

