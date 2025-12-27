Milan Futuro altro rinnovo | Martini firma il suo primo contratto da professionista
Il centrocampista del Milan 2009 Thomas Martini ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club: farà parte del Milan Futuro, il comunicato del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan Futuro, Domnitei firma il primo contratto da professionista
Leggi anche: Milan Futuro, Cullotta ha firmato il suo primo contratto da professionista: l’annuncio del club rossonero
