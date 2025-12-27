Il centrocampista del Milan 2009 Thomas Martini ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club: farà parte del Milan Futuro, il comunicato del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, altro rinnovo: Martini firma il suo primo contratto da professionista

