Milan Leao ancora a parte | Napoli sempre più lontano
Il Milan si avvicina alla semifinale di Supercoppa Italiana con la consapevolezza delle sfide imminenti. A Riad, i rossoneri hanno ultimato la preparazione sul campo del Princess Noura, concentrandosi sulla fase finale prima dello scontro contro il Napoli di Antonio Conte. Le condizioni di Leao, ancora a parte, alimentano l’incertezza sulla formazione titolare, mentre i partenopei puntano a consolidare il loro vantaggio in vista del match di domani sera.
Il Milan entra nel vivo della preparazione alla semifinale di Supercoppa Italiana. A Riad, nella giornata di vigilia, i rossoneri hanno svolto la rifinitura sul campo del Princess Noura, a poche ore dalla sfida contro il Napoli di Antonio Conte, in programma domani alle 20 italiane. L’attenzione, inevitabilmente, è tutta sulle condizioni di Rafael Leao, fermatosi nel match di campionato contro il Torino. Leao lavora ancora a parte. Come anticipato in mattinata da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ogni valutazione era rimandata all’ultimo allenamento. Le indicazioni arrivate dal campo, però, non sono incoraggianti. 🔗 Leggi su Milanzone.it
