Sono emozionatissima | Michelle Hunziker di nuovo insieme con Eros Ramazzotti per un tour privato alla Nasa

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti hanno visitato la Nasa di Houston, Texas, in un tour privato. Accompagnati dalla figlia Aurora, hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino le attività e le strutture dell’ente aerospaziale statunitense. Questa visita rappresenta un momento speciale per la famiglia, che ha condiviso un’esperienza unica nel contesto di un ambiente scientifico e tecnologico di rilievo internazionale.

Michelle Hunziker esplora lo spazio insieme a Eros Ramazzotti. La showgirl, il cantante e la figlia Aurora hanno trascorso una giornata alla Nasa di Houston, in Texas. La famiglia ha visitato il centro spaziale con un tour privato, grazie al quale hanno avuto anche la possibilità di parlare con alcuni astronauti in missione nello spazio. La guida del tour è stata l’astronauta italiano Luca Parmitano. Aurora Ramazzotti e mamma Michelle hanno documentato la giornata postando foto e video nelle stories di Instagram. “Si sta per realizzare uno dei miei più grandi sogni da quando ero piccola, sono emozionatissima ” ha detto Hunziker. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

