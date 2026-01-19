Il bidello ci bacia e ci tocca alunne minori di 14 anni denunciano abusi sessuali a scuola | sospeso 28enne

Almeno otto studentesse di un istituto di Reggio Emilia hanno denunciato abusi sessuali da parte di un insegnante sospeso, un uomo di 28 anni. Le denunce sono emerse dopo le testimonianze delle minori, che hanno riferito di comportamenti inappropriati. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare i fatti e garantire la tutela delle ragazze coinvolte.

Le indagini dopo i racconti delle piccole alunne alle docenti. Almeno 8 le minori coinvolte, tutte studentesse di un istituto comprensivo di un comune della bassa provincia di Reggio Emilia.🔗 Leggi su Fanpage.it Iran, manifestanti denunciano abusi sessuali durante arresti: “Tutti nudi, ci iniettavano sostanze”

Durante le proteste in Iran, alcuni manifestanti arrestati hanno riferito di aver subito abusi, tra cui costrizioni allo spogliamento, getti di acqua fredda e violenze sessuali con manganelli. Questi racconti evidenziano le condizioni difficili e le violazioni dei diritti umani avvenute durante le operazioni di polizia. La situazione continua a suscitare preoccupazione a livello internazionale e invita a un’attenta analisi delle modalità di repressione adottate. Leggi anche: “Maestro elementare molestava le alunne”. Sospeso dalla scuola, ora rischia il processo Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Palpeggia una studentessa 13enne, bidello rinviato a giudizio per violenza sessuale - Una studentessa 13enne palpeggiata e una 16enne afferrata per il collo, sono le accuse delle quali dovrà rispondere un bidello rinviato a giudizio ... fanpage.it

Stefano Russo è l’uomo che Pamela Camassa bacia nelle foto dei paparazzi. Cosa sappiamo sul suo conto. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.