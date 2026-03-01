Ci drogava e ci isolava | la denuncia choc di quattro fratelli riporta Michael Jackson sotto accusa

Quattro fratelli adulti hanno presentato una denuncia legale contro Michael Jackson, accusandolo di traffico di minori e abusi sessuali durante la loro infanzia. Nella loro testimonianza, raccontano di essere stati drogati e isolati dall'artista, descrivendo un quadro di presunti abusi avvenuti nei primi anni di vita. La causa si basa su dichiarazioni e prove fornite dai fratelli stessi.

Quattro fratelli adulti hanno intentato una causa legale contro l’estate di Michael Jackson, accusando il defunto re del pop di traffico di minori e abusi sessuali subiti quando erano bambini. La denuncia, depositata venerdì 27 febbraio, rappresenta un nuovo capitolo nelle controverse vicende giudiziarie che hanno accompagnato l’eredità del cantante, morto nel 2009 all’età di 50 anni. I fratelli Edward, Dominic, Marie-Nicole e Aldo Cascio hanno presentato un esposto di 23 pagine in cui sostengono che Jackson li avrebbe manipolati, drogati e abusati sessualmente per oltre un decennio, a partire da quando alcuni di loro avevano appena sette o otto anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Nuove accuse contro Michael Jackson da parte dei fratelli Cascio: «Era un predatore seriale di minori. Drogati, violentati e abusati sessualmente». La replica: «Un tentativo disperato di estorcere denaro» x.com