Dopo la vittoria contro il Maccabi Tel Aviv, Vincenzo Italiano si presenta ai microfoni di Sky Sport e parla di crescita della squadra. Il tecnico del Bologna si dice soddisfatto di come i suoi hanno giocato e spera di vedere anche miglioramenti in campionato, con l’obiettivo di tornare a portare a casa risultati positivi. Le sue parole arrivano in un momento di fiducia, mentre la squadra si prepara alle prossime sfide.

Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Fiorentina, riecco Kean! L’attaccante torna in gruppo: le ultime sulle chance di convocazione col Napoli Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna, parla Italiano nel post partita: «Oggi abbiamo dimostrato crescita, e mi auguro che anche in campionato si possa tornare a ottenere dei risultati»

Approfondimenti su Vincenzo Italiano

Dopo la finale di Supercoppa Italiana 202526 tra Napoli e Bologna, Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù, ha commentato il risultato nel post partita.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Italiano: Ciro, ti abbiamo preso per quello ! Conferenza stampa post Bologna-Inter 4-3 d.c.r.

Ultime notizie su Vincenzo Italiano

Argomenti discussi: Ingrosso piccoli frutti: berries 20 euro, fragole fino a 12; Chi è Francesco Castaldo da Quarto: dal Monteruscello alla convocazione in Bologna-Celtic; Bologna, occasione persa: rimonta due gol al Celtic, ma gli ottavi restano in bilico; 1-0 Pancia al centro: a Bologna torna il convegno che rimette l’intestino al cuore della salute.

Bologna, le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Italiano nel post partita della sfida contro il il Maccabi Tel AvivBologna, le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Italiano nel post partita della sfida contro il il Maccabi Tel Aviv Nel prepartita della sfida con il Maccabi Tel Aviv, il tecnico del Bologna, Vincenzo ... calcionews24.com

Bologna, le dichiarazioni di Italiano nel post partita della sfida di Europa League contro il Celtic. Le dichiarazioniBologna, le dichiarazioni di Italiano nel post partita della sfida di Europa League contro il Celtic. Le dichiarazioni Vincenzo Italiano , tecnico del Bologna, è intervenuto nel post partita della sfi ... calcionews24.com

Bologna, parla Di Vaio Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook

#Bologna, parla #DiVaio Le sue dichiarazioni x.com