Fermato 30enne pusher nei pressi della stazione | aveva nascosto mezzo etto di marijuana negli slip

Gli agenti hanno intercettato l'uomo, residente in Umbria, a bordo di un'auto a noleggio sulla quale si stava spostando, condotta da un autista Dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il 30enne di origini nigeriane, già noto alle forze dell’ordine, intercettato nel tardo pomeriggio di ieri a seguito di una segnalazione pervenuta tramite YouPol, l’app ufficiale della Polizia di Stato. L’uomo è stato prima scoperto a bordo di un veicolo del servizio noleggio sul quale si stava spostando, condotto da un autista, dopodiché il personale della Squadra Mobile e delle Volanti, lo hanno fermato appena sceso in prossimità della stazione ferroviaria di Falconara. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Falconara, pugno duro contro i "furbetti" dei rifiuti: incastrati dalle telecamere, c'è chi lancia il sacchetto dal balcone Asportate due neoplasie (polmone e mammella) nella stessa seduta operatoria, il grande intervento all'ospedale di Torrette Patologie della colonna vertebrale, svolta all’AOUM: neurochirurghi e chirurghi vascolari insieme per un nuovo approccio mini-invasivo 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche:

Droga negli slip. Arrestato pusher alla stazione

Cede eroina a un anziano nei pressi della stazione: arrestato pusher 50enne

Temi più discussi: Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente fermato per l'omicidio di Rogoredo; Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, fermato l’agente Cinturrino. Che ammette: Ho messo la pistola vicino a Mansouri; Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato a Mansouri. Capo della Polizia: Un delinquente; Pusher ucciso: arrestato il poliziotto del bosco della droga.

Il pusher della fermata dell'autobus che nascondeva la droga nei cestini e nei tombiniAveva trasformato la fermata dell’autobus in luogo di spaccio. Lì si aggirava e lì i clienti sapevano di trovarlo. Insieme alla dose. Ma la sua attività illecita è stata interrotta dalla polizia local ... monzatoday.it

Spaccio home made: arrestato un pusher 30enneRiusciti a bypassare i controlli del pusher, i Carabinieri sono entrati in casa, bloccandolo il 30enne e sottoponendolo a perquisizione, che ha consentito di rinvenire cocaina già suddivisa in dosi ... catanianews.it

Spacciava droga spostandosi in taxi: fermato un 30enne con la marijuana negli slip | Cronache Ancona x.com

Donna decapitata a Scandicci: fermato un 30enne senza fissa dimora, in ospedale dopo TSO Link nei commenti - facebook.com facebook