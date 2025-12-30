Il deposito di hashish e cocaina in casa | trovato un chilo e mezzo di droga

Nella sua abitazione, una donna di 60 anni con precedenti è stata trovata in possesso di circa un chilogrammo e mezzo di hashish e cocaina. L’intervento dei carabinieri ha portato al suo arresto. Questa operazione evidenzia l’importanza delle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti sul territorio.

Un chilo e mezzo di droga nascosta in casa. I carabinieri hanno arrestato una 60enne, con precedenti. L'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso di un mirato servizio antidroga, i Carabinieri hanno fatto accesso nell'abitazione della donna, ad Anguillara

