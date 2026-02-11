Lavori metrobus nuove modifiche alla viabilità in via Settevalli e via Martiri dei Lager

Sono iniziati i lavori per il Metrobus lungo l’asse Pievaiola-Settevalli. La viabilità cambia ancora in via Settevalli e via Martiri dei Lager. Chi passa in zona deve fare attenzione alle nuove deviazioni e ai divieti di sosta, perché le strade sono ancora più congestionate. Le modifiche sono necessarie per completare il progetto, ma molti automobilisti si trovano già in difficoltà. La situazione rimane in evoluzione, con lavori che proseguono senza sosta.

Proseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus lungo l'asse Pievaiola-Settevalli con nuove modifiche alla viabilità.Il Comune di Perugia, tramite le ordinanze n. 216 e n. 221 del 10 febbraio 2026, dispone una nuova organizzazione temporanea della circolazione in via Settevalli e via.

