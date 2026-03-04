Meteo Lazio e Roma | le previsioni per giovedì 5 marzo 2026

Il cielo sulla regione Lazio e sulla città di Roma sarà caratterizzato da condizioni di instabilità giovedì 5 marzo 2026, con un minimo depressionario sul Mar Tirreno che spingerà masse d’aria umida verso le coste. Le previsioni indicano un aumento della nuvolosità e possibili piogge lungo la costa, mentre le temperature rimarranno abbastanza contenute. La giornata si prospetta generalmente instabile, con condizioni di maltempo che interesseranno diverse zone.

La perturbazione atlantica continua a interessare la nostra regione. Per giovedì 5 marzo si prevedono cieli molto nuvolosi su tutto il Lazio, con piogge intermittenti e un ulteriore lieve calo delle temperature massime. Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo per Roma e le province. Il minimo depressionario posizionato sul Mar Tirreno continuerà a convogliare masse d’aria umida e instabile verso le coste laziali. La giornata di giovedì 5 marzo sarà caratterizzata da una spiccata variabilità: non mancheranno brevi pause asciutte, ma il rischio di pioggia resterà elevato su gran parte del territorio regionale per l’intero arco delle ventiquattr’ore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

