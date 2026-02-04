Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 4 febbraio 2026

Questa mattina, in Campania, il cielo è grigio e pesante. A Avellino, le nuvole coprono tutto il cielo e piove quasi senza sosta. Sono previsti circa 17 millimetri di pioggia durante tutta la giornata. La giornata si presenta nuvolosa e umida, con poche speranze di schiarite.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2185m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2153m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 4 febbraio 2026 Approfondimenti su Campania 4 febbraio 2026 Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 7 gennaio 2026 Ecco le previsioni meteo in Campania per mercoledì 7 gennaio 2026. Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 14 gennaio 2026 Ecco le previsioni meteo in Campania per mercoledì 14 gennaio 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. METEO – Forte Maltempo Senza Sosta | Previsioni Fino al 6 Febbraio Ultime notizie su Campania 4 febbraio 2026 Argomenti discussi: Meteo Domenica: tra raggi di Sole e alcune insidie, le Previsioni; Correnti atlantiche scatenate, piogge abbondanti con temperture miti. Nuova neve in quota; Meteo, sabato ancora maltempo ma domenica migliora: le previsioni; Meteo, le previsioni per la settimana in Brianza. Meteo, prosegue il maltempo sull'Italia: le previsioni del 4-5 febbraioMercoledì 4 febbraio tempo perturbato nella maggior parte delle regioni con venti molto intensi al Centro-sud. Le previsioni meteo ... meteo.it Candelora 2026, le previsioni meteo del 2 febbraio: torna il maltempo con pioggia e neveLe previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in cui si celebra la Candelora, antica festa pagana entrata poi nella tradizione ... fanpage.it Meteo, le previsioni spaventano gli italiani: "Purtroppo verremo trav...Altro... - facebook.com facebook Meteo Emilia-Romagna, le previsioni: “Ancora pioggia, il sole si vedrà solo per poche ore” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.