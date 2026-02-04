Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 4 febbraio 2026
Questa mattina, in Campania, il cielo è grigio e pesante. A Avellino, le nuvole coprono tutto il cielo e piove quasi senza sosta. Sono previsti circa 17 millimetri di pioggia durante tutta la giornata. La giornata si presenta nuvolosa e umida, con poche speranze di schiarite.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2185m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2153m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Campania 4 febbraio 2026
Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 7 gennaio 2026
Ecco le previsioni meteo in Campania per mercoledì 7 gennaio 2026.
Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 14 gennaio 2026
Ecco le previsioni meteo in Campania per mercoledì 14 gennaio 2026.
METEO – Forte Maltempo Senza Sosta | Previsioni Fino al 6 Febbraio
Ultime notizie su Campania 4 febbraio 2026
Argomenti discussi: Meteo Domenica: tra raggi di Sole e alcune insidie, le Previsioni; Correnti atlantiche scatenate, piogge abbondanti con temperture miti. Nuova neve in quota; Meteo, sabato ancora maltempo ma domenica migliora: le previsioni; Meteo, le previsioni per la settimana in Brianza.
Meteo, prosegue il maltempo sull'Italia: le previsioni del 4-5 febbraioMercoledì 4 febbraio tempo perturbato nella maggior parte delle regioni con venti molto intensi al Centro-sud. Le previsioni meteo ... meteo.it
Candelora 2026, le previsioni meteo del 2 febbraio: torna il maltempo con pioggia e neveLe previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in cui si celebra la Candelora, antica festa pagana entrata poi nella tradizione ... fanpage.it
Meteo, le previsioni spaventano gli italiani: "Purtroppo verremo trav...Altro... - facebook.com facebook
Meteo Emilia-Romagna, le previsioni: “Ancora pioggia, il sole si vedrà solo per poche ore” x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.