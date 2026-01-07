Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 7 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per mercoledì 7 gennaio 2026. La giornata si caratterizza per cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con deboli piogge che interesseranno tutta la regione. In particolare, ad Avellino sono previsti circa 13 mm di pioggia. Queste informazioni sono utili per organizzare eventuali spostamenti o attività all'aperto. Di seguito, i dettagli delle condizioni meteorologiche previste per oggi.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 7 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1423m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

