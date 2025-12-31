Previsioni Meteo Roma e Lazio – Giovedì 1° Gennaio 2026

Le previsioni del meteo per Roma e Lazio indicano, per giovedì 1° gennaio 2026, un inizio anno con cielo variabile e temperature invernali. A Roma, le condizioni rimarranno stabili, caratterizzate da un clima tipicamente freddo e variabile, in linea con le caratteristiche di questo periodo dell’anno. È consigliabile pertanto prepararsi a condizioni atmosferiche che richiedono abbigliamento adeguato per un inizio di gennaio in città.

Roma: Capodanno con cielo variabile e clima invernale. Il 1° gennaio 2026 si aprirà a Roma con condizioni meteorologiche stabili, tipicamente invernali. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con alternanza di nubi e schiarite nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative sulla Capitale, permettendo un avvio d'anno tranquillo dal punto di vista meteo.?? Temperature. Minime: comprese tra 4 e 6°C, soprattutto nelle prime ore del mattino. Massime: tra 11 e 13°C nel pomeriggio. Il clima sarà freddo al risveglio, con una sensazione termica più rigida nelle zone periferiche, mentre le ore centrali della giornata risulteranno più miti, soprattutto in presenza di schiarite.

