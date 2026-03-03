Meteo Lazio e Roma | le previsioni per mercoledì 4 marzo 2026

Il 4 marzo 2026, il Lazio e Roma si troveranno sotto l'influenza di un fronte perturbato proveniente dall’area mediterranea. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo instabili con pioggia e un calo delle temperature, mentre l’alta pressione che aveva dominato nei giorni precedenti si indebolirà. Le previsioni indicano un cambiamento significativo nel quadro atmosferico della regione.

Analisi Generale: l'Inverno non molla la presa sulla Capitale. La giornata di mercoledì 4 marzo 2026 vedrà il Lazio interessato dal transito di un fronte perturbato che spazzerà via l'alta pressione degli ultimi giorni. L'ingresso di correnti più fredde e umide dai quadranti nord-occidentali determinerà un aumento della nuvolosità sin dalle prime ore del mattino, con precipitazioni che colpiranno inizialmente i settori settentrionali per poi estendersi a tutto il territorio regionale nel corso del pomeriggio. Roma e Provincia: ombrelli aperti dal pomeriggio. A Roma la mattinata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti. Le prime pioviggini sono attese a ridosso dell'ora di pranzo, per poi intensificarsi tra il tardo pomeriggio e la sera, quando non si escludono locali rovesci di moderata intensità.