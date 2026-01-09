La NASA decide il primo rientro anticipato dalla Stazione Spaziale Internazionale per un problema di salute

La NASA ha deciso di anticipare il rientro dalla Stazione Spaziale Internazionale a causa di un problema di salute di uno degli astronauti della Crew-11 SpaceX. La sicurezza dell'equipaggio rappresenta la priorità principale, portando alla conclusione anticipata della missione. La situazione viene gestita con attenzione, nel rispetto delle procedure operative e di sicurezza previste per le operazioni spaziali.

Un serio problema di salute di uno dei quattro astronauti della Crew-11 SpaceX a bordo Stazione Spaziale Internazionale porta la NASA a terminare in anticipo la missione. È il primo rientro per motivi medici in 25 anni di storia della ISS. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

