La NASA decide il primo rientro anticipato dalla Stazione Spaziale Internazionale per un problema di salute

La NASA ha deciso di anticipare il rientro dalla Stazione Spaziale Internazionale a causa di un problema di salute di uno degli astronauti della Crew-11 SpaceX. La sicurezza dell'equipaggio rappresenta la priorità principale, portando alla conclusione anticipata della missione. La situazione viene gestita con attenzione, nel rispetto delle procedure operative e di sicurezza previste per le operazioni spaziali.

Problema di salute per l’astronauta sull’Iss, Nasa anticipa rientro equipaggio - (Adnkronos) – La Nasa riporterà a casa in anticipo gli astronauti che si trovano a bordo della Stazione spaziale internazionale dopo il problema medico che ha interessato uno dei membri dell’equipaggi ... sassarinotizie.com

Per la prima volta la NASA ha deciso un rientro anticipato dalla Stazione Spaziale Internazionale - Un membro dell’equipaggio ha un problema medico, e fare diagnosi a circa 400 chilometri dalla Terra non è semplice ... ilpost.it

Un astronauta si è ammalato nello spazio. La Nasa decide il rientro d’urgenza x.com

