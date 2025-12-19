Meta Catania vittoria a tavolino in Coppa Divisione

Una recente sfida di Coppa Divisione tra Assoporto Melilli e Meta Catania si è conclusa prematuramente, lasciando in sospeso il racconto di un match che prometteva emozioni. La vittoria a tavolino assegnata a Meta Catania ha suscitato reazioni e interrogativi, aprendo un dibattito sulle circostanze che hanno portato a questa decisione.

La partita di Coppa Divisione tra Assoporto Melilli e Meta Catania qualche giorno fa si è chiusa prima ancora di poter raccontare il secondo tempo. Non per un gol decisivo o per una scelta tattica, ma per un nemico silenzioso e impalpabile: il parquet.

Il Giudice Sportivo sospende l'incontro per impraticabilità del terreno. ASSOPORTO MELLILI penalizzata con una sconfitta per 0-6 . Scopri di più! #Catania #MetaCataniaC5 #Sport - facebook.com facebook

