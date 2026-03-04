Mestre celebra Angelo Dalle Molle inventore del Cynar e precursore della modernità

A 25 anni dalla morte di Angelo Dalle Molle, il ciclo di eventi promosso dalla Rete Biblioteche di Venezia rende omaggio all’inventore del Cynar e innovatore del suo tempo. La serie di incontri intende ripercorrere la sua vita e le sue intuizioni, evidenziando il ruolo di Dalle Molle nel plasmare un’epoca e anticipare tendenze future. La manifestazione si svolge a Mestre, coinvolgendo diverse strutture culturali della città.

Dall'11 marzo al 15 aprile un programma di incontri alla Vez organizzato dalla Rete Biblioteche comunale: «Guardava nel futuro prima e meglio di chiunque altro» A 25 anni dalla scomparsa (15 marzo 2001), un ciclo di eventi organizzato dalla Rete Biblioteche di Venezia racconta Angelo Dalle Molle e la sua la visionaria capacità di leggere nel futuro. Celebre, tra l'altro, per avere inventato il Cynar, “contro il logorio della vita moderna”, Angelo Dalle Molle ha anticipato molte delle tecnologie del terzo millennio: dall’intelligenza artificiale - sulla quale 50 anni fa avviava le prime ricerche - alla mobilità elettrica, dal car sharing al traduttore universale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Cynar, Biancosarti e Vov. I successi da bere di Angelo Dalle Molle in rassegna a MestreHa colto successi imprenditoriali capaci di lasciare traccia nelle abitudini degli italiani: lanciando il Cynar, liquore ’salutare’ a base di...

Chi era Angelo Dalle Molle, l'imprenditore che dall'amaro Cynar è arrivato a sognare l'auto elettrica e l'AICome possono stare l'amaro Cynar e l'AI nella stessa frase? No, non è un gioco. E c'entra un imprenditore italiano, Angelo Dalle Molle. Ma andiamo con ordine. Tra i potenziali benefici che spesso si ... wired.it