L'eventuale cessione della Juventus ha suscitato grande interesse, portando alla luce il reale valore di mercato del club bianconero. Gli esperti stimano che la cifra iniziale di 1,1 miliardi non sia sufficiente, evidenziando le sfide e le aspettative legate a questa operazione.

Cessione Juventus: ecco il reale valore di mercato del club bianconero. Secondo gli esperti 1,1 miliardi non bastano, si parte da.. La  famiglia Agnelli  ha mantenuto la sua tradizione di  respingere ogni ipotesi di cessione  della  Juventus. Il  CdA di Exor  ha respinto all’unanimità l’offerta vincolante di  Tether, con una reazione definita da La Gazzetta dello Sport “forse ancora più piccata” del solito. La valutazione: perché 1.1 miliardi non bastano. L’offerta di  Tether  aveva messo  nero su bianco il prezzo, ma la valutazione proposta è risultata nettamente inferiore alle stime reali dell’industria calcistica. Juventusnews24.com

