Meowgo g50 max tra i migliori del mwc 2026

Al MWC 2026, è stato presentato il Meowgo g50 max, riconosciuto tra i migliori prodotti dell’evento. Questo dispositivo funziona come un hub evoluto che collega reti terrestri, satellitari e Wi-Fi di bordo, offrendo una soluzione di connettività avanzata. La sua presentazione ha attirato l’attenzione di molti partecipanti e addetti ai lavori.

l'innovativa soluzione di connettività premiata al mwc 2026 viene presentata come un hub evoluto capace di integrare reti terrestri, satellitari e Wi-Fi di bordo. la tecnologia, guidata dall'intelligenza artificiale, riduce le fratture tra diverse modalità di accesso e assicura continuità di collegamento in contesti estremi, semplificando anche l'autenticazione e la gestione delle connessioni per i professionisti che operano a livello internazionale. il meowgo g50 max è alimentato dalla piattaforma qualcomm sm4490 e raggiunge velocità 5g fino a 3,4 gbps. consente la connessione simultanea di fino a 16 dispositivi e integra una batteria interna da 4.