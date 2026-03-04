xiaomi 17 ultra tra i migliori del mwc 2026

Al MWC 2026, Xiaomi ha presentato le versioni globali della gamma 13 e 17, attirando l’attenzione per le novità introdotte. Tra i dispositivi mostrati, spicca il Xiaomi 17 Ultra, considerato tra i migliori del salone. Inoltre, sono stati annunciati un nuovo tablet e un concept car futuristico, arricchendo il panorama delle innovazioni offerte dall’azienda durante l’evento.

la xiaomi 17 ultra tra i telefoni più potenti sul mercato. la serie 17 in versione globale include lo smartphone di punta 17 ultra, accompagnato da una proposta hardware di alto livello e da aggiornamenti software mirati.

Xiaomi 17 ultra inizio marzo con ambasciatore daniel wu versione internazionale prevista al mwcnel contesto degli smartphone premium, xiaomi presenta la versione internazionale del modello 17 ultra, accompagnata dall’edizione LEICA e da una...

Xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra data di lancio globale e prezzi trapelatila serie xiaomi 17 si prepara al lancio globale con due modelli principali, lo standard e l’ultra.

Xiaomi 17 Ultra | La mejor Cámara de 2026

Xiaomi ha davvero battuto Samsung? Il confronto definitivo tra Galaxy S26 Ultra e Xiaomi 17 UltraConfronto tra Galaxy S26 Ultra e Xiaomi 17 Ultra: design, display, fotocamere, batteria, software e prestazioni a confronto. Quale Ultra scegliere?

Recensione Xiaomi 17 Ultra: punta al trono del miglior camera phoneXiaomi 17 Ultra è uno smartphone fotografico marchiato LEICA, fa foto e video pazzeschi anche se qualcosa da limare c'è ancora ...

