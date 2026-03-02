Arriva il coltennino svizzero della connettività satelli inclusi | MeowGo G50 Max al MWC 2026

Alla prossima edizione del MWC 2026 sarà presentato il nuovo router tascabile MeowGo G50 Max, un dispositivo che integra anche i satelliti. Si tratta di un prodotto svizzero che promette di offrire una connettività completa e immediata in ogni situazione. In un’epoca in cui lo smartphone è diventato essenziale per gestire finanze, documenti e lavoro, il MeowGo G50 Max si propone come soluzione versatile e compatta.

MeowGo G50 Max: il router tascabile che fa tutto. Viviamo ormai in un mondo iper connesso, dove lo smartphone gioca un ruolo fondamentale perché gestisce i nostri soldi con le app delle banche, i nostri documenti e il lavoro. Proprio questa iper connettività fa si che lo stress sulle reti aumenti con l'aumentare dei dispositivi che ci portiamo in tasca. Non è raro, infatti, subire forti rallentamenti nella velocità di navigazione, specie o nelle zone isolate, o in città durante eventi che attirano grandi quantitativi di persone, come fiere, concerti e via dicendo. Solitamente non è un problema, accettiamo il rallentamento e aspettiamo che le celle telefoniche si decongestionino, ma per chi usa la connettività per lavoro, GlocalMe ha creato un router tascabile che si connette a tutte le reti, dalla terra.