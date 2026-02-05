morto davide di corato lo chef e giornalista muore schiacciato da un bancale di pannelli fotovoltaici

Una tragedia improvvisa si è consumata ieri pomeriggio a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Davide Di Corato, 64 anni, noto chef e giornalista enogastronomico, è morto schiacciato da un bancale di pannelli fotovoltaici. L’incidente è avvenuto nel suo luogo di lavoro, cogliendo di sorpresa amici e colleghi. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per lui non c’era più niente da fare. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

La tragedia a Chiaramonte Gulfi: un incidente improvviso nel Ragusano. È morto ieri pomeriggio a Chiaramonte Gulfi, nel cuore del Ragusano, lo chef e giornalista enogastronomico Davide Di Corato, 64 anni, travolto da un bancale di pannelli fotovoltaici. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in contrada Poggio Gallo, mentre lo chef stava scaricando i pannelli per installarli sul tetto della sua abitazione, dove aveva realizzato un affascinante home restaurant. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per Di Corato non c’è stato nulla da fare. La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

