Cade in un autocompattatore mentre lavora 65enne muore schiacciato | tragedia nel Padovano

Un incidente sul lavoro si è verificato a Borgoricco, nel Padovano, causando la morte di un uomo di 65 anni. Durante le operazioni, l’uomo è caduto nell’autocompattatore che stava manovrando ed è rimasto schiacciato. La vicenda evidenzia i rischi legati alle attività lavorative e la necessità di rispettare le norme di sicurezza. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per le indagini.

Incidente mortale sul lavoro a Borgoricco (Padova), dove un uomo di 65 anni è caduto nell'autocompattatore che stava manovrando ed è rimasto schiacciato. Inutili i soccorsi, troppo gravi le ferite riportate. Indagini in corso.

