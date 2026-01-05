Cade in un autocompattatore mentre lavora 65enne muore schiacciato | tragedia nel Padovano
Un incidente sul lavoro si è verificato a Borgoricco, nel Padovano, causando la morte di un uomo di 65 anni. Durante le operazioni, l’uomo è caduto nell’autocompattatore che stava manovrando ed è rimasto schiacciato. La vicenda evidenzia i rischi legati alle attività lavorative e la necessità di rispettare le norme di sicurezza. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per le indagini.
Incidente mortale sul lavoro a Borgoricco (Padova), dove un uomo di 65 anni è caduto nell’autocompattatore che stava manovrando ed è rimasto schiacciato. Inutili i soccorsi, troppo gravi le ferite riportate. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
