Aci Sant' Antonio quattro dipendenti rafforzano la pianta organica del Comune

Nel pomeriggio di ieri, nel Comune di Aci Sant'Antonio, sono stati firmati i contratti per quattro dipendenti. Due di loro, Grazia La Rocca e Alberto Russo, hanno visto la loro posizione professionale avanzare dalla Categoria B alla Categoria C. Inoltre, sono state effettuate le stabilizzazioni di altri due lavoratori, rafforzando così la pianta organica del municipio.

Si rafforza ancora la pianta organica all'interno del Comune di Aci Sant'Antonio: nel pomeriggio di ieri, sono stati firmati i contratti relativi al superamento delle progressioni di due dipendenti, cioè Grazia La Rocca e Alberto Russo, passati da Categoria B a Categoria C, e alle stabilizzazioni.