Alto Calore la Lega denuncia | Nomine dirigenziali senza pianta organica e senza confronto con i soci
La Lega denuncia Alto Calore Servizi per nomine dirigenziali effettuate senza una chiara pianta organica e senza consultazione dei soci. La società, attualmente in concordato, ha nominato due dirigenti dal 9 gennaio, non previste nella struttura organizzativa e senza una valutazione preliminare dei candidati. Questa situazione solleva importanti questioni sulla trasparenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche.
"La decisione di Alto Calore Servizi, società attualmente in concordato, di procedere alla nomina di due dirigenti a partire dal 9 gennaio scorso senza che tali figure risultino previste nella pianta organica e senza una preventiva valutazione dei titoli, solleva interrogativi seri e legittimi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
