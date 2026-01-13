Alto Calore la Lega denuncia | Nomine dirigenziali senza pianta organica e senza confronto con i soci

La Lega denuncia Alto Calore Servizi per nomine dirigenziali effettuate senza una chiara pianta organica e senza consultazione dei soci. La società, attualmente in concordato, ha nominato due dirigenti dal 9 gennaio, non previste nella struttura organizzativa e senza una valutazione preliminare dei candidati. Questa situazione solleva importanti questioni sulla trasparenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche.

